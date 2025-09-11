Garlasco, trovate otto impronte tra i resti della colazione di Chiara Poggi

Sono state trovate otto impronte sui due sacchetti sequestrati la mattina del 13 agosto 2007, subito dopo il delitto di Chiara Poggi. È il risultato emerso, a distanza di 18 anni, dall'incidente probatorio disposto dal Gip di Pavia nella nuova indagine con cui la Procura ipotizza che, a uccidere la ragazza, fosse stato Andrea Sempio, l'amico del fratello di Chiara. A trovare e certificare che le impronte abbiamo i requisiti minimi è stato il perito dattiloscopico, nominato dal giudice, insieme ai consulenti dei pm, delle difese e della famiglia poggi. La ricerca è stata eseguita sui resti della colazione e sul sacchetto della spazzatura. Sei impronte sono sul sacchetto dei cereali e due su quello della spazzatura. Requisiti minimi dunque. Significa che le tracce presentano caratteristiche specifiche, ma non è ancora certo che possano essere utilizzate per il confronto con altre impronte.