Garlasco, trovate otto impronte tra i resti della colazione di Chiara Poggi

"In particolare si tratta di sei traccia"sul sacchetto dei cereali e due su quello della spazzatura. Nessuna sul tè freddo"né sulla confezione di biscottidi Paola Miglio
Sono state trovate otto impronte sui due sacchetti sequestrati la mattina del 13 agosto 2007, subito dopo il delitto di Chiara Poggi. È il risultato emerso, a distanza di 18 anni, dall'incidente probatorio disposto dal Gip di Pavia nella nuova indagine con cui la Procura ipotizza che, a uccidere la ragazza, fosse stato Andrea Sempio, l'amico del fratello di Chiara. A trovare e certificare che le impronte abbiamo i requisiti minimi è stato il perito dattiloscopico, nominato dal giudice, insieme ai consulenti dei pm, delle difese e della famiglia poggi. La ricerca è stata eseguita sui resti della colazione e sul sacchetto della spazzatura. Sei impronte sono sul sacchetto dei cereali e due su quello della spazzatura. Requisiti minimi dunque. Significa che le tracce presentano caratteristiche specifiche, ma non è ancora certo che possano essere utilizzate per il confronto con altre impronte.
Commenti (0)