Francia, giornalista di "Fuori dal Coro" in "ostaggio" in una macelleria halal

"Mi hanno preso il telefono e bloccata dentro. Il macellaio mi ha minacciata" racconta la Costanza Tosi che è stata trattenuta"per un'ora contro la sua volontà
L'inviata di "Fuori dal coro" si trovava a Roubaix, in Francia, mercoledì 26 novembre per realizzare un servizio sulla diffusione dell'islam in una cittadina in cui la presenza musulmana è particolarmente radicata. Entrata in una macelleria halal, uno dei commercianti le avrebbe strappato il cellulare dalle mani, decidendo poi di cancellare il materiale video appena registrato.