"Dalla parte degli animali", mille i cani adottati grazie alla trasmissione

La trasmissione "Dalla parte degli animali", condotta da Michela Vittoria Brambilla, ha raggiunto il traguardo dei mille animali adottati grazie agli appelli in tv. In onda dal 2017 su Rete4, il programma ha contribuito a sensibilizzare gli italiani sull'amore e rispetto per gli animali, aiutando a trovare casa a migliaia di cani, gatti e altri animali. Brambilla ha espresso orgoglio per il risultato, sottolineando il ruolo sociale del programma e l'impegno della Lega Italiana per la Difesa degli Animali e dell'Ambiente (Leidaa) contro il randagismo.