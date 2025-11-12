Aldo, Giovanni e Giacomo, Attitudini: Nessuna

Finalmente disponibile un primo trailer di "Attitudini: Nessuna promette", il documentario sulle origini di Aldo, Giovanni e Giacomo, diretto da Sophie Chiarello e distribuito da Medusa Film, che sarà nelle sale dal 4 dicembre. Una celebrazione dei 40 anni di carriera del trio comico a partire da quando ancora erano solo un duo. Nel trailer i tre comici ricordano il loro incontro, rivelando la magia che si crea quando sono insieme sul palcoscenico con l'obiettivo di far ridere il pubblico. Nel trailer c'è spazio anche per interviste di amici, colleghi e collaboratori come Marina Massironi, parte integrante della loro comicità.