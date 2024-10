Zelensky in tour in Europa, Putin in Turkmenistan

Volodymyr Zelensky in tour nelle cancellerie europee e al Vaticano, dove ha ricevuto rinnovato sostegno dagli alleati. Vladimir Putin in Turkmenistan per rafforzare l'asse con l'Iran, incontrando, per la prima volta, il neo-presidente Pezeshkian. Dichiarazioni a distanza dei due nemici nel pieno dei conflitti in Ucraina e Medio Oriente, ma come prevedibile, nessun punto di incontro.