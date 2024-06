"Nessuna vittoria militare e nessuna pace dettata da Putin in Ucraina, chiedo a tutti di aiutare Kiev nella difesa aerea, perché la miglior ricostruzione è quella che non deve cominciare mai". Con queste parole il cancelliere tedesco Scholz ha aperto a Berlino la conferenza sulla ricostruzione in Ucraina. Al suo fianco, il presidente Zelensky