29 marzo 2024 20:11

Zagaria e Bidognetti, i Casalesi irriducibili

di Alessio Fusco

Restano solo loro, i due irriducibili boss della camorra che dall'arresto ad oggi non hanno mai voluto collaborare con la giustizia. Francesco Bidognetti, storico capo dei Casalesi noto come "Cicciotto e mezzanotte", in carcere dal 1993, e Michele Zagaria, catturato il 7 dicembre 2011 dopo sedici anni di latitanza. Entrambi al 41 bis.