Yunus, "il banchiere dei poveri", guiderà il Bangladesh

Yunus, - che in questo momento si trova a Parigi come testimonial degli Olimpiadi - è un noto economista e banchiere. Nel 1983 fondò la Grameen Bank per fornire piccoli prestiti a chi normalmente non avrebbero avuto i requisiti per riceverli. Il successo della banca nel sollevare le persone dalla povertà portò a simili sforzi di microfinanza in altri paesi, un risultato che lo portò a vincere il premio Nobel per la pace nel 2006.