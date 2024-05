11 maggio 2024 13:37

Yara Gambirasio, i legali di Bossetti visioneranno i reperti

di Alessandra Rolla

Saranno disponibili per la difesa di Massimo Bossetti i reperti del processo a suo carico per la morte di Yara Gambirasio, la 13enne di Brembate di Sopra, in provincia di Bergamo, scomparsa il 26 novembre 2010 e ritrovata senza vita il 26 febbraio 2011 in un campo a Chignolo d'Isola. La Corte d'assise di Bergamo ha fissato per il 13 maggio un'udienza relativa al caso.