Wp: "Hamas pianificava attacco stile 11 settembre contro Tel Aviv"

Anni prima del 7 ottobre 2023, i leader di Hamas avevano pianificato un'ondata di attacchi terroristici molto più letali contro Israele, che avrebbero incluso il crollo di un grattacielo di Tel Aviv in stile 11 settembre, mentre facevano pressione sull'Iran per ricevere supporto nella loro realizzazione. È quanto emerso da documenti sequestrati dalle forze israeliane a Gaza, come riporta il Washington Post.