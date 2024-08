Wizz Air, altri 240 romani fermi a Faro

Non c'è pace per gli italiani che quest'estate viaggiano in aereo. Queste immagini sono state girate da un turista all'aeroporto di Faro, Portogallo, a Ferragosto. Con lui, altri 240 passeggeri, molti romani . Dovevano partire con la compagnia Wizz Air per le vacanze da Fiumicino, all'isola portoghese di Madeira; ma, a causa del maltempo, al momento dell'atterraggio sono stati dirottati a Faro (a 3 ore e mezza di volo dall'isola).