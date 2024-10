Wisconsin, guida ubriaco contromano e sfiora il corteo di auto di Kamala Harris

Un funzionario dello sceriffo ha raccontato che un guidatore ubriaco in contromano è passato a pochi metri dal corteo della vicepresidente Kamala Harris, dopo una tappa della campagna elettorale in Wisconsin. Harris aveva appena terminato un comizio in un sobborgo di Milwaukee quando il suo corteo ha incrociato un SUV che procedeva contromano sulla corsia dell'Interstate 94. Gli agenti dello sceriffo che seguivano il corteo hanno fermato il veicolo e preso in custodia il conducente. Le autorità hanno spiegato che il sospetto, un uomo di 55 anni di Milwaukee, è stato arrestato dopo che non ha superato l'alcol test.