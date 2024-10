West Ham, tifoso si finge calciatore: firma autografi e scatta selfie

Momenti surreali in mix zone al termine di una partita di Premier del West Ham. Un tifoso del club inglese, infatti, è passato dall'uscita riservata alla squadra fingendosi un calciatore. La zona è solitamente occupata da tifosi, a caccia di un incontro con i loro idoli. E anche il "finto giocatore" non si è sottratto: ha firmato autografi e scattato selfie con tutti quelli che glielo chiedevano. E nessuno ha capito che non era un giocatore degli Hammers.