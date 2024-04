Voti comprati in Puglia, si dimette assessora del Pd

di Roberto Lamura

Si ipotizzano voti comprati, anche a 50 euro l'uno, alle amministrative del 2020 nel Comune di Grumo Appula e del 2021 nel Comune di Triggiano, in provincia di Bari, il cui sindaco Donatelli è finito ai domiciliari. Maurodinoia si è dimessa anche dal Pd. "Non accettiamo voti sporchi. Non tolleriamo voti comprati", dice la segretaria dei dem Schlein.