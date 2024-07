Von der Leyen rieletta, chi ha votato a favore e chi contro degli italiani

Forza Italia, schierata in Europa con i Popolari, ha seguito, rispetto a Fratelli d'Italia e alla Lega, strade diverse. Non ci saranno tuttavia conseguenze sul governo italiano. Matteo Salvini traduce l'accordo europeo di maggioranza come uno schiaffo alla democrazia. Inevitabile il no leghista. Valutazioni diverse anche nel centrosinistra: M5S e Sinistra Italiana hanno votato contro, Pd e Verdi a favore.