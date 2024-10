Volvo XC90 restyling 2025: il maxi SUV svedese si rinnova

Nessuna novità sostanziale per quanto riguarda le motorizzazioni ibride, ma a fare notizia è l’uscita dal listino della versione diesel. In gamma troviamo due motori mild hybrid a 48 Volt con potenze di 250 CV e 360 CV e una versione plug-in hybrid che abbina un 2 litri turbo da 310 CV a un motore elettrico da 145 CV con un’autonomia a zero emissioni di circa 70 chilometri.