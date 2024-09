Voli, estate di disservizi: +20% tra"ritardi e cancellazioni

Un'estate nerissima per chi ha dovuto affrontare un viaggio in aereo a causa di continui ritardi e cancellazioni che quest'anno - soprattutto da parte di voli low cost - sono cresciuti del 20%. A giugno i voli giornalieri erano oltre 33 mila, il 5% in più rispetto allo scorso anno e i ritardi registrati sono aumentati di 1 milione e 100 mila minuti in un solo mese accumulando complessivamente spostamenti sul tabellone per quasi 5 milioni di minuti