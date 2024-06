Quando ha dato fuoco alla casa, voleva sterminare l'intera famiglia. Lo raccontano i testimoni che l'altra notte a Vittoria, in provincia di Ragusa, hanno visto l'incendio divampare nell'abitazione di Ouajdi Zaouali, 29 anni, tunisino, poi arrestato. Per le ustioni riportate sono morte prima la madre" e poi una delle sorelle. Restano ricoverati in gravi condizioni il padre e la sorella minore."