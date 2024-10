Frana sulla linea Roma-Civita Castellana-Viterbo. Un treno carico di passeggeri è rimasto bloccato per uno smottamento sui binari, probabilmente causato dalle forti piogge che hanno interessando l'area, nella zona tra Vignanello e Corchiano, in provincia di Viterbo. L'incidente ha causato l'interruzione del servizio ferroviario in quel tratto.