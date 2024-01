Violenza al Cpr di Palazzo San Gervasio, ai domiciliari un ispettore di polizia

di Bruna Varriale

Una condotta che la pubblica accusa, dopo le indagini della guardia di finanza e della polizia, ha configurato come violenza privata o maltrattamenti e per la quale sarebbero coinvolti diversi dipendenti e anche alcuni medici che somministravano questi farmaci, firmando anche prescrizioni non necessarie a carico del servizio sanitario nazionale. Una decina gli indagati. Ai domiciliari è finito un ispettore della polizia accusato di violenza privata, falso ideologico, calunnia e truffa aggravata ai danni dello Stato.