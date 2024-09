Un violento nubifragio si è abbattuto su Roma poco prima della mezzanotte dell'8 settembre, proseguendo per tutta la notte. Le piogge torrenziali hanno causato molteplici disagi non solo nella Capitale, ma anche in provincia. Le situazioni più critiche sono state registrate su via di Batteria di Porta Furba, via Mosca e via Appia Pignatelli.