Vienna, lo spettacolo dell'Aida con la traversata del funambolo italiano Andrea Loreni

Il funambolo italiano Andrea Loreni, noto per le sue spettacolari traversate ad alta quota, è uno dei protagonisti della straordinaria produzione di "Aida" di Giuseppe Verdi presso l'Oper im Steinbruch di St. Margarethen di Burgenland. Loreni per le 27 repliche cammina su un cavo lungo 90 metri e alto 24 metri, con incredibili effetti pirotecnici sulla schiena nel finale della camminata. La sua performance è inserita nel finale dell’opera, in uno dei momenti più intensi della storia, quando Radames, che rinchiuso vivo nella cripta del Tempio di Vulcano attende rassegnato la morte, all'improvviso vede Aida: è lì ad attenderlo nella tomba e, dichiarando il suo amore, sceglie di non abbandonarlo e sacrificarsi per coronare in eterno la loro storia d'amore.