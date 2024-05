Vicenza capitale degli alpini

di Gaia Padovan

Costituiti nel 1872 a Napoli, gli alpini sono il più antico Corpo di Fanteria da montagna attivo nel mondo. E per la seconda volta nella storia tocca al capoluogo berico ospitare il raduno nazionale delle penne nere; una città adornata da trentamila tricolori. Il motto di questa edizione: il sogno di pace degli alpini. Quattrocentomila le persone presenti, tra penne nere e familiari, circa 4 volte i residenti presenti in città. Tutti insieme in un clima di ricordo commemorazioni e grande festa.