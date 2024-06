Mamma per la prima volta a 63 anni. Il parto da record è avvenuto lunedì all'ospedale Versilia di Viareggio. Flavia, dipendente comunale, ha coronato il suo sogno e dato alla luce con parto cesareo Sebastian, un maschietto di due chili. Grande felicità dopo un iter lungo e faticoso, lo riconosce anche il ginecologo, Andrea Marsili. Avendo superato il 50 anni, età massima in cui è consentito in Italia accedere alla pratica eterologa, Flavia è andata all'estero.