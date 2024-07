Via ai saldi estivi, 9 milioni di italiani a caccia dello sconto

Via ai saldi estivi, si calcolano 9 milioni di italiani a caccia dello sconto sol nel primo fine settimana di offerte. La spesa media è stimata in circa 100 euro a persona, con un giro d'affari complessivo di tre miliardi e mezzo, poco più di un miliardo solo in questi primissimi tre giorni. Si cercano capi d'abbigliamento, calzature, ma anche accessori e cosmetici, purché col prezzo ribassato