Vertice Nato, Biden punta a rilanciare la sua immagine di leader americano

Joe Biden è alla prova più importante - se non decisiva - della sua leadership. È il padrone di casa al vertice della Nato a Washington, ma nessuno poteva immaginare che il summit - programmato da tempo - si trasformasse in una sorta di test pubblico sul suo stato di salute. Il presidente Usa punta a rilanciare la sua immagine di grande e unico leader americano, e fugare ogni dubbio sulle sue capacità di guidare gli Stati Uniti per altri 4 anni.