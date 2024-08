Vertice del centrodestra: "I leader rinnovano il patto di coalizione"

Un incontro, quello a Palazzo Chigi, che di fatto getta le fondamenta dell'azione di governo in vista della manovra economica 2024. Legge di bilancio che terrà conto dei dati economici che il centrodestra definisce incoraggianti, ricordando il numero in crescita degli occupati. Poi ancora un passaggio politicamente rilevante per mettere fine alla querelle estiva che ha visto frizioni tra Lega e Forza Italia sullo Ius Scholae. I leader hanno rinnovato il patto di coalizione e ribaditane l'unità, recita non a caso la nota che sottolinea la totale condivisione di tutti i dossier: dalla crisi in Medio Oriente al sostegno all'Ucraina. E che, soprattutto, evidenzia: "Porteremo a termine le riforme contenute nel programma votato dagli italiani". Formula che esclude, almeno per ora, modifiche al diritto di cittadinanza.