Verso missione navale Ue nel Mar Rosso

di Alfredo Macchi

Si tratta dell'operazione più grande delle forze americane dall'intervento in Libia del 2011 contro Gheddafi. I Paesi dell'Ue discuteranno martedì l'invio di una forza navale europea per supportare la protezione delle navi nel Mar Rosso. La Spagna però ha già fatto sapere che non parteciperà.