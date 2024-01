Verso la "legge-Ferragni" su trasparenza in beneficenza

di Paolo Scarlata

Per il governo e per il Parlamento la strada sembra tracciata: bisogna perfezionare le regole esistenti. Dopo le considerazioni del premier Meloni durante la conferenza stampa di inizio anno, si intravvede l’identikit della nuova normativa, che qualcuno definisce già legge-Ferragni. Un far-west per ora senza regole, quello delle offerte benefiche, con il consumatore a ignorare che le sue lodevoli intenzioni potrebbero essere piuttosto al servizio delle logiche di marketing e di guadagno commerciale. Criticità a cui porre rimedio anche imponendo alle aziende di dichiarare dettagliatamente gli importi da devolvere in beneficenza. E se gli stessi andranno determinati su una percentuale delle vendite oppure in quota fissa prestabilita. Si punta ovviamente a mettere ordine sui compensi destinati agli influencer. In pratica il consumatore dovrà sapere quanto verrà riconosciuto al testimonial che, con la propria immagine, favorirà le vendite. Elementi di trasparenza da inserire magari nelle etichette degli involucri del pandoro, delle uova di Pasqua o di qualsiasi prodotto finirà sui banchi, promettendo che una parte delle vendite finirà in beneficenza.