Verso il discorso del Presidente: pace, lavoro, diritti

Un messaggio di fine anno breve, nel segno del rigore quello del Presidente della repubblica. 15 minuti in tutto per affrontare pochi argomenti ma essenziali, a partire dal rinnovato appello per la pace in Ucraina e in Medioriente fino alla lotta contro la violenza sulle donne. Mattarella toccherà' anche la questione della sicurezza sul lavoro e quella dell'astensionismo