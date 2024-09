Verona, la donna trovata morta avrebbe sparato al figlio e si sarebbe suicidata

Un dramma familiare, lo avevano definito i carabinieri, quando erano arrivati in questa villetta di Vago di Lavagno, in provincia di Verona. Era apparso chiaro che a premere il grilletto contro Alessandra Spiazzi, 58 anni, morta sul colpo, e suo figlio di 15, che ora lotta per la vita, non fosse stato un estraneo. Si era ipotizzato che il giovane avesse ammazzato la madre, e poi in preda al panico avesse rivolto la pistola contro di sé. La realtà, emersa dagli esami della scientifica, non è meno atroce.