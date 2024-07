Venezuela, proteste in tutto il Paese dopo la vittoria elettorale di Maduro

Migliaia di persone sono scese in piazza in tutto il Venezuela per protestare contro le elezioni, la cui vittoria è stata assegnata dalle autorità al Presidente Nicolás Maduro. La nazione si trova in una situazione di stallo politico dopo che sia il presidente in carica che la principale coalizione di opposizione del Paese avevano rivendicato la vittoria nelle elezioni presidenziali di domenica. Maduro considera i risultati delle elezioni una questione risolta. Ma il candidato dell'opposizione Edmundo González ha dichiarato in una conferenza stampa che la sua campagna ha le prove necessarie per dimostrare che è stato invece lui il vincitore.