Venezia, stop alle calli intasate dai gruppi

Dal primo agosto a Venezia ogni guida potrà avere al massimo 25 clienti e non dovrà usare altoparlanti, ma solo spiegazioni a voce o via auricolare. Si tratta di una delle decisioni, prese dal Comune con la delibera approvata dal Consiglio lo scorso febbraio ed entrata adesso in vigore per tutelare dal sovraffollamento turistico il centro storico e le isole di Murano, Burano e Torcello.