Il corteo di Cgil, Cisl e Uil scandisce slogan ai piedi degli hotel veneziani affacciati sulla Riva degli Schiavoni. Scioperano in tutta Italia i lavoratori delle grandi catene alberghiere, dei tour operator. In Veneto anche quelli dei parchi di divertimenti sul lago di Garda. Oltre diecimila dipendenti, per un centinaio di aziende, iscritte a Confindustria.