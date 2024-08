Venezia cerca nuovi gondolieri

A Venezia si cercano nuovi gondolieri ch continuino l'antica tradizione di traghettare abilmente i passeggeri attraverso gli stretti canali della città lagunare. Sono solo 433, al momento quelli accreditati e per questo il Comune apre il bando alla ricerca di nuovi gondolieri. Per candidarsi bisogna avere dai 18 anni in su, un diploma di scuola superiore, saper nuotare e possedere un certificato medico che dimostri “una costituzione sana e robusta”.