Veliero affondato a Porticello, si cercano ancora i sei dispersi

Le speranze sono ormai ridotte al minimo ma i sommozzatori dei vigili del fuoco arrivati da Sassari, Cagliari e Roma per salvare la vita dei 6 dispersi nel naufragio di Porticello, vicino Palermo, lottano contro il tempo. Per ora soltanto un corpo è stato ritrovato, è quello del cuoco l'unico componente dell'equipaggio rimasto vittima della furia della tromba d'aria. Quindici i passeggeri tratti in salvo grazie soprattutto all'aiuto di un veliero olandese che si trovava vicino al Bayesian, lo yacht a vela affondato. A bordo erano in 22 tra cui l'imprenditore britannico Mike Lynch, attualmente disperso e alcuni suoi colleghi. Sopravvissuto tutto l'equipaggio, tranne il cuoco.