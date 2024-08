Veliero affondato: "Noi pescatori quella notte siamo rimasti in porto"

"Noi pescatori dovevamo uscire, ma poi abbiamo visto le condizioni meteo e siamo rimasti in porto", così uno dei pescatori ricorda la notte in cui è affondato il Bayesian. I testimoni locali parlano di una tormenta di vento fortissima che al suo passaggio ha trascinato tutto con sé. In un video si vedono i danni creati dalla tempesta durata circa 30 minuti. Il veliero, che prima era lì fermo con le luci accese, dopo la tormenta scompare nel nulla, inghiottito dal mare.