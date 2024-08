Veliero affondato, gli ultimi minuti di terrore

Sedici minuti per mettersi in salvo. Avrebbero tentato disperatamente di scappare dalle cabine dove si trovavano, correndo verso la parte opposta del veliero, dove però l'acqua era ormai già arrivata. Non c’è stato scampo per le sette vittime della tragedia dello yacht a vela affondato nelle acque di Porticello, nel Palermitano.