Vasco Rossi ha presentato al Teatro Storchi di Modena il suo Vivere/Living, una raccolta di testi inediti, fatta di pensieri, versi, parole in libertà che si alternano ai suoi brani celebri. "Ma non chiamatele poesie" ha detto sul palco, "credo che liriche sia la parola più corretta. Metto in musica dei testi che in maniera diretta e forte comunicano emozioni"