Vannacci: "Fondare un mio partito? Non lo escludo"

Il partito di Vannacci per ora può attendere. Il generale eletto europarlamentare con la Lega non lo esclude "perché io non escludo mai nulla" ma, alle circa trecento persone radunate a Viterbo in occasione della prima festa dell'associazione 'Noi con Vannacci', chiarisce: "Io oggi sono nella Lega: chi si consolida attorno a me vuol dire che condivide quello che dico e quindi condivide il fatto che io sia nella Lega".