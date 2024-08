Vannacci alla festa del Carroccio: "Il mio posto è nella Lega"

"Non so cosa succederà in futuro, da buon incursore mi tengo aperte tutte le strade, ma oggi il mio posto è nella Lega. Sono stato candidato, per quanto indipendente, nella Lega e sono stato eletto nelle file della Lega. E questo è il futuro che vede la mia attività politica". Così il generale Roberto Vannacci a una festa organizzata dalla Lega a Pontida, dopo le voci sulla possibilità che il suo movimento diventi un partito e i malumori della base del Carroccio.