Valle d'Aosta, Cogne ancora isolata

In Valle d'Aosta si sta lavorando incessantemente per liberare la strada regionale 47 da pietre e fango portati dal torrente in piena a causa del nubifragio che il 29 giugno si è abbattuto sulla Regione. Cogne, però, rimane isolata. Quella è infatti l'unica strada che collega la città con la bassa valle ed è ancora inagibile.