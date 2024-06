Renato Vallanzasca si è presentato in Tribunale a Milano per un'udienza davanti alla Sorveglianza per discutere del ripristino dei permessi premio per frequentare la comunità il Gabbiano Onlus, revocati a marzo 2024. Date le condizioni di salute, secondo i medici sarebbe necessario un "luogo di cura esterno" per l'ex bandito condannato a 4 ergastoli e 295 anni di reclusione per rapine a mano armata, omicidio e sequestro di persona.