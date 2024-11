Valencia, marea umana in aiuto della popolazione

Migliaia di persone sono in coda dalle prime ore del giorno alla Ciutat de les Arts di Valencia. Stanno arrivando qui desiderose di portare aiuto a chi si trova nei comuni disastrati dalla storica alluvione. A causa dell'allerta gialla dichiarata per l'avviso di Amet, la società statale di meteorologia, sul versante di Levante, per piogge torrenziali previste oggi, la Generalitat ha vietato l'accesso di volontari ad almeno 11 comuni colpiti dalle alluvioni.