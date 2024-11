Tra i più colpiti dal disastro di Valencia ci sono gli anziani che a causa della situazione in molti casi non possono più uscire di casa o ricevere la visita dei parenti. Per molti è difficile persino procurarsi da mangiare. "Sono sola, c'è rabbia e paura" racconta Amelia 78enne italiana bloccata in una delle zone rosse.