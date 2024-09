Valditara a Tgcom24: "Violenza a scuola? Saremo inflessibili"

Intervenuto ai microfoni di Tgcom24 il ministro Valditara commenta le nuove regole adottate, come l'introduzione della bocciatura con il 5 in condotta. “Provvedimento - spiega - che mira ad affermare la cultura del rispetto e della responsabilità individuale”. Poi, sui casi di aggressione: “Non tollereremo più violenza, saremo inflessibili. La scuola promuova il rispetto con sanzioni anche pecuniarie”. Tra i temi affrontati dal ministro dell’Istruzione e del Merito anche il blocco degli stipendi dei docenti con la promessa di un ulteriore aumento salariale.