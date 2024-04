14 aprile 2024 21:28

Valditara: "Stop alle scuole chiuse per feste non riconosciute"

di Sofia Zuppa

"Il provvedimento è in dirittura d'arrivo. Non sarà più possibile chiudere una scuola in occasione di una festività"non riconosciuta dallo Stato". Cosi' il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara a Varese per la festa della Lega."