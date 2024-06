Caro ombrelloni e lettini nell'estate 2024,"con i prezzi delle spiagge a 228 euro in media alla settimana per l'affitto dell'attrezzatura. E' ciò che emerge da un'indagine di Altgroconsumo, che,"in 10 città, ha raccolto le tariffe di 211 stabilimenti balneari, dalla prima alla quarta fila. Rispetto all'anno scorso, il posto in spiaggia è aumentato"in media del 4%.