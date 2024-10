Usa2024, Melania Trump difende il diritto all'aborto

L'ex first lady Melania Trump, moglie dell'attuale candidato repubblicano alla Casa Bianca Donald Trump, sostiene fortemente il diritto all'aborto nel suo libro di memorie che sarà pubblicato martedì, in aperto contrasto con il marito su una questione chiave nelle elezioni presidenziali, secondo il Guardian. "È imperativo garantire alle donne l'autonomia di decidere la loro preferenza riguardo all'avere figli, in base alle loro convinzioni personali", scrive Melania.