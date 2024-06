Usa, tornado fa crollare gli alberi sulle abitazioni: cinque feriti

Nella contea di Montgomery, a nord-ovest di Washington, negli Stati Uniti, il passaggio di un tornado durante i forti temporali di mercoledì sera ha causato gravi problemi alla popolazione, con i soccorritori intervenuti per salvare alcune persone intrappolate all'interno di strutture crollate. In particolare, cinque persone sono state trasportate in ospedale dopo essere rimaste ferite da un grosso albero crollato su un'abitazione.